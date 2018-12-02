Українська діаспора у США вимагає нових санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Представники української діаспори у США вимагають нових санкцій проти Росії через агресію на Азові. Активісти вийшли на протест на один із головних пірсів Сан-Франциско.
Вони вбралися в моряцьке спорядження, вишикувалися біля військового корабля та закували себе в ланцюги.
Крім проведення вуличної акції, протестувальники також підписали петицію до сенаторів і конгресменів, вимагають в швидкі терміни розглянути пакет жорстких санкцій.
по теме
"Караван мігрантів" дошкуляє жителям Мексики
Сотні жителів мексиканського прикордонного міста Тіхуана виступили проти мігрантів із Центральної Америки - назвали учасників каравану "загарбниками" і звинуватили у порушенні законів
"Євробляхери" розблокували всі пункти пропуску на кордоні України
"Євробляхери" здаються! По-перше, почалася легалізація машин в Україні за новим законом. Ціна питання не захмарна. А по-друге - всі пункти пропуску на кордоні розблоковано
США закликали перевірити виконання санкцій проти Росії
Перевірити, чи належно ЄС виконує санкції, запроваджені щодо Москви, закликав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle
На Закарпатті перекриті автошляхи до двох пунктів пропуску зі Словаччиною
Так звані "євробляхери" частково розблокували під'їзди до західного кордону України. Однак рух на окремих ділянках досі ускладнений. Зокрема, на Закарпатті перекриті автошляхи до двох пунктів пропуску на межі зі Словаччиною. Прикордонники просять зважати на цю інформацію у плануванні поїздок
"Євробляхери" розблокували під'їзди до західного кордону України
На кордон України зі Словаччиною, в Ужгороді, чех Мартін Сікора прибув ще до обіду. За кілька годин вдалося просунутися лише на 200 метрів. А попереду далека дорога