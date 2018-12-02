Активісти вийшли на протест у Сан-Франциско

Представники української діаспори у США вимагають нових санкцій проти Росії через агресію на Азові. Активісти вийшли на протест на один із головних пірсів Сан-Франциско.

Вони вбралися в моряцьке спорядження, вишикувалися біля військового корабля та закували себе в ланцюги.

Крім проведення вуличної акції, протестувальники також підписали петицію до сенаторів і конгресменів, вимагають в швидкі терміни розглянути пакет жорстких санкцій.