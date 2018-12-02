Розбиті вітрини, зачинені магазини та сотня поранених. У Франції вже третю суботу поспіль масштабні акції "жовтих жилетів". Люди не погоджуються зі збільшенням податку на пальне та дорожнечею життя в країні. Загалом на протести вийшло понад тридцять тисяч людей. Як пройшов "спекотний" день у Парижі? - дивіться далі.

Так починався цей день у Парижі. Під Тріумфальною аркою звучала "Марсельєза" - гімн революціонерів. До обіду одне з найвизначніших місць Парижа перетворилося на справжнє поле бою. Мітингувальники закидували спецпризначенців камінням та обливали жовтою фарбою, у відповідь - отримували холодний душ із водометів. Внаслідок сутичок затримали майже 400 осіб, понад 100 - були поранені.

А це французький президент після повернення із саміту G20 він одразу ж відвідав Тріумфальну арку й був шокований. Облита фарбою, розмальована гаслами, скульптури пошкоджені. Макрон каже: жодна причина не виправдовує паплюження національного надбання. Сьогодні вітрини в центрі забиті дошками, ресторани не працюють, транспорт пускають в об'їзд. Понівечену Тріумфальну арку охороняють більш ніж сто правоохоронців. І хоча багато французів проти насильства, рух "жовтих жилетів" набирає дедалі більшої популярності.

"Ламати речі - не входить у жодні інтереси, я проти жорстокості. Але уряд має виявити гнучкість та відреагувати на вимоги людей. Франція завжди була щасливою країною, яка жила в гармонії. Але, на жаль, маємо лідерів, які нічого не вартують, не дослухаються до нас", - говорить Амор Маїз, житель Парижа.

Через масштабні сутички та їх наслідки представник французького уряду Бенджамін Гріво планує запровадити в країні режим надзвичайної ситуації. Він заявив: уряд зробить усе можливе, аби покласти край сутичкам і врегулювати ситуацію. І додав: серед мітингувальників з'явилося чимало людей, які не причетні до протестів, а лише трощать та підпалюють будинки в центрі Парижа.

"Сьогодні вранці відбулася зустріч президента, прем'єр-міністра й міністра внутрішніх справ. Ми аналізували вчорашні сутички й вирішували, яких заходів можна вжити, щоб уникнути подальших протестів та наслідків від них. Адже не може бути й мови про те, щоб кожні вихідні люди, які не мають нічого спільного з "жовтими жилетами", просто приходили в центр міста і трощили все навколо", - заявив Бенджамін Гріво, офіційний представник французького уряду.

Цей протест - найбільший та найсерйозніший виклик для Макрона за півтора року його президентства. Протестують третю суботу поспіль. Усе почалося з оголошення про підвищення податку на пальне. Це стало останньою краплею, люди вийшли на вулиці, обурені дорожнечею життя у Франції та загалом економічною політикою Макрона. Мітингують по всій країні - від початку протестів відбулося понад півтори тисячі акцій. Президент додав, що не має наміру скасовувати заплановане збільшення податку на пальне, чим іще більше збурив людей. Уряд здійснив кілька спроб переговорів із протестувальниками. Втім, жодна з них не мала успіху. Здебільшого через те, що протест не має лідерів. Люди організувалися спонтанно, в соціальних мережах. І наразі зупинятися не збираються.