На Львівщині під загрозою вирубки опинився дубовий гай [ Редактировать ]
На Львівщині під загрозою вирубки опинився цілий дубовий гай. Активісти кажуть: майже півсотні дерев хочуть спиляти як аварійні. Чи так це насправді? - розібралася Галина Якушко.
Близько 50 дубів планують вирубати працівники Стрийського лісгоспу. Все нібито тому, що дерева ростуть біля дороги і становлять небезпеку для людей. Документи про ймовірне вирубування потрапили до місцевих активістів. Вони обстежили дерева. Кажуть: дуби виріжуть, бо на стовбурах уже є позначки та клейма. Активісти певні: дерева абсолютно здорові й ростимуть ще не один десяток років.
"Ось ми маємо цей дуб, який назначений в рубку. Хоча би в ньому було достатньо відрізати одну оцю гілляку, яка надвисає над дорогою. І цього би було досить. Це так якби в людини хворів палець, а їй відрізали цілу руку. Бачимо клеймо. Бачимо відвод. Ну основне це клеймо", - говорить Віталій Майборода, громадський активіст.
Активісти переконані: дерева хочуть зрубати і продати. Діаметр стовбура понад 25 сантиметрів, а отже - деревина є діловою. Тобто за неї можна отримати чималі гроші - від 500 доларів за кубометр.
"Це вже крупна ділова деревина, і тому саме тому вони попали в рубку як небезпечні дерева. В той же час в глибині лісу стоять зламані нахилені дерева, які абсолютно не відведені".
Директор Львівського лісового господарства на конференції в Києві, його заступник - у Львові в адміністрації. Пояснити чому збираються вирубати цілий дубовий гай нікому. Деякі деталі вдається з'ясувати хіба що телефоном. Чиновники кажуть: мовляв, спиляти дерева їх попросили місцеві жителі, таке рішення ухвалила спеціальна комісія. А отже, все за законом.
"Вони становлять небезпеку, впаде сніг, впаде на людину дерево або на машину і є проблеми. Якщо здорове дерево нахилене значить під кутом воно несе небезпеку, ви розумієте це?", - говорить Ярослав Целень, заступник начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.
В екоінспекції прокоментувати ситуацію не змогли. Зараз проводять перевірку. На думку активістів - чиновники приховують деталі вирубки, бо її проводитиме син начальника Львівського облуправління лісового та мисливського господарства. Він працює головним лісником у Стрийському лісгоспі.
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