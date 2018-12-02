І про ще один скандал у Черкасах. Майже триста пайовиків висотки вже два роки не можуть вселитись у свої квартири. Люди, які вклали в будівництво останні гроші, змушені жити в гуртожитках та найманих оселях. Чому забудовник не видає ключі від квартир? - дізнався Станіслав Кухарчук.

Ще від самого початку це грандіозне будівництво супроводжується гучними скандалами, які тривають досі. 10 років тому замість висотки тут був затишний театральний сквер, який, попри обурення городян, депутати передали в оренду приватному підприємцю. Він пообіцяв збудувати торговельно-розважальний центр із зоною відпочинку. Ще через 2 роки народні обранці так само одноголосно віддали підприємцеві вже у приватну власність територію скверу, після чого про ТРЦ він одразу забув і почав зводити житловий будинок.

Відтоді змінилося кілька власників забудови. Останній розпродав квартири ще на етапі будівництва, людям пообіцяли здати висотку 2015. Дві секції готові до вселення. Олена показує паспорт - уже навіть прописатися встигла, а потрапити до своє оселі не може.

"Тут плакать надо. Плакать надо - немає де жити, представляєте, приписка єсть, але туда ніхто не пускає. Там все закрито", - говорить Олена Єрмакова, власниця квартири.

Будинок зводили коштом пайової участі, люди вклали в будівництво понад 100 мільйонів гривень. Більшість уже оформили навіть право власності на квадратні метри, але й досі змушені жити в найманих квартирах. В охоронця суворий наказ від забудовника - нікого на територію не пускати.

"- Мене не надо знімать !

- А що значить не надо знімать ? Чому ви зачиняєте двері?"

Аби потрапити хоча б за паркан, обуреним людям доводиться викликати поліцію. Вони в розпачі, кажуть: минуло більше двох років, а тут нічого не змінилося. З представником забудовника нам вдалося зв'язатися лише телефоном. Він пояснив: квартири власникам може віддати тільки після того, як вони створять ОСББ, а це можливо лише після підключення до газової мережі.

"Там три будинка - два будинка здано, один не зданий. В нас є всьо - світло, газ. Ой світло, вода, зроблені всі внутрішні роботи. Єдине, що нема - внутрішнього газопостачання", - говорить Олена Мудреко, представник забудовника.

Черкаські газовики лише розводять руками. Мовляв, газогін до будинку підведений, але без спеціального дозволу від Держгірпромнагляду 12-поверхівку вони не мають права підключати. А забудовник із цим чомусь не квапиться.

"Вони обіцяли, що ці дозволи вони отримають у найкоротший терміни. Вони чітко знали, що їм потрібні ці документи, але чомусь не змогли цього зробити", - говорить Сергій Буян, голова правління ПАТ "Черкасигаз".

Адвокат пайовиків називає ситуацію абсурдною. Пояснює: Держгірпромнагляд давно не існує як структура, а його правонаступник таких дозволів не видає. Крім того, ще у квітні 2015 забудовник звертався до Міністерства ЖКГ для надання дозволу на газифікацію висотки, і там його погодили.

"Останній раз звернення було в Мінрегіонбуд, вони витребували наші документи, бо вони навіть не знали, що вони це погодили. Я всі ті документи направив їм, поки що чекаю від них відповіді", - говорить Олексій Чубин, адвокат пайовиків.

Пайовикам будинку вже набридло ходити замкненим колом. Люди у відчаї. Якщо найближчим часом їхнє питання не вирішиться - готові навіть перекривати дороги.