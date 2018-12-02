Обвал даху спортзалу у Вишневому: затримали підозрюваних [ Редактировать ]
У справі про обвал даху спортзалу у Вишневому з'явилися перші затримані. Це директор фірми-генпідрядника, виконроб та підприємець, який здійснював технагляд. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями - порушення правил використання промислової продукції та зловживання службовим становищем.
Нагадаю, напередодні в містечку Вишневе під Києвом упав дах спортзалу, в якому займалися діти. Тріск конструкції почула тренер і встигла вивести учнів. Тому ніхто не постраждав.
Прем'єр-міністр дав правоохоронцям тиждень, аби з'ясувати причини обвалу та притягти винних до відповідальності. За його словами, на будівництво цієї спортивної арени торік витратили 17 мільйонів гривень.
"Всі троє затриманих знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання Київської області. Завтра суд буде обирати міру запобіжного заходу по двом кримінальним статтям. Зараз тривають ще експертизи тому, що була заява у нас відповідно стосовно того, що кошти, які були виділені на будівництво цього спортивного залу і будівлі взагалі - вони могли використані бути не по призначенню. Найстрашніша - це 191 стаття. За цією статтею передбачено покарання до 12 років позбавлення волі, а стаття 275 передбачає покарання до трьох років обмеження волі", - повідомив Микола Жукович, речник поліції Київської області.
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