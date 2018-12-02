Рейковий автобус до "Борисполя" на другий день роботи застряг на півдорозі до аеропорту

Прямої компенсації за затримку експреса до "Борисполя" не передбачено, але можна скаржитися. Про це одному зі ЗМІ розповів заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

Нагадаю, рейковий автобус до "Борисполя" на другий день роботи застряг на півдорозі до аеропорту. Півтори години люди чекали на буксир.

У потязі перебували близько п'ятдесяти людей, один із них запізнився на літак. Згодом йому все ж таки компенсували вартість авіаквитка.