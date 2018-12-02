Нові деталі махінацій з будівництвом штучних полів. Наша редакція вже проводила низку власних розслідувань корупції голови ФФУ Андрія Павелка. Сам нардеп усі звинувачення спростовує. За його словами, арабську компанію, через яку проводили закупівлі обладнання, порекомендували в Німеччині. Тож, хто все-таки "заробив на траві"? Усі подробиці в матеріалі.

Новий завод вартістю 8 мільйонів євро. Територія в десятки гектарів та сучасне імпортне обладнання. Завод з виробництва штучного газону, FFU Production, відкрили у 2017 році.

"Ось бачите - це американська частина, а це німецька. Ми розвинули технології завдяки нашим партнерам. Тут переробляють автомобільні покришки. Устаткування із США. А взагалі, у нас тут все, як у Німеччині. Ми використовуємо технологію головного партнера - німецької компанії "Політан", - говорить Андрій Бондаренко, директор FFU Production.

За словами очільника бюджетного комітету і голови ФФУ Андрія Павелка, будували підприємство коштом Федерації Футболу та УЄФА. Однак, на державну програму будівництва футбольних майданчиків із штучним покриттям гроші виділили вже з бюджету. У 2017 - 270 мільйонів. Цього року - на 100 мільйонів більше. Рішення приймав голова комітету нардеп Павелко.

"Я успешный бизнесмен до парламента. Сейчас я занимаюсь парламентской деятельностью".

І підприємницька жилка не дозволяє про себе забути. Після запуску заводу розробили й нові вимоги до спорудження майданчиків. Згідно з постановою Мінрегіонбуду, покриття має бути вироблене виключно за технологією заводу "Політан". Саме її для підприємства й викупили. Вартість одного поля в тендерах ніколи не перевищує півтора мільйона гривень. За словами громадських діячів, не випадково, адже таким чином тендер не потрібно проводити через систему Prozorro.

"Вот в эти полтора миллиона гривен заряжается резко завышенная стоимость самого покрытия. И еще и завышенная стоимость работ. Стоимость стадиона, в зависимости от региона, около 600-700 тысяч гривен. Можете посчитать, какой доход на этом люди снимают. Вот эти вот 16 евро за квадратный метр, которые обоснованы единственное только хапужничеством нынешнего руководства Федерации Футбола, а больше ничем", - говорить Артем Франков, журналіст.

Далі більше. Устаткування для нового заводу купували в країнах Європи та США. Але посередником стала арабська компанія SDT FZE. За даними журналістів, підприємство фіктивне. А ціна обладнання зросла на 20%. В ФФУ ж запевняють: вся проблема - в географії!

"Компанія з Арабських Еміратів була запропонована "Політаном". Адже, якщо говорити окремо про таких постачальників як Британія, Данія, США, ми побачимо проблеми з географічним розміщенням та логістикою", - пояснює Юрій Запісоцький, генеральний секретар ФФУ.

Однак, хіба не ближче до України розташовані США та держави Європи, ніж Арабські Емірати?. Але очільник ФФУ та за сумісництвом голова бюджетного комітету стверджує: у всьому винні німці.

"В ходе переговоров, было выявлено, что компания "Политан" - это немецкая, лучший производитель этого покрытия. Предоставил компанию для осуществления поставки оборудования, как раз из Эмират. Я получил письменное доказательство от "Политан", что для совершения это сделки, была выбрана эта компания, находящаяся в Эмиратах. Мы обязаны были действовать на тех условиях, которые предоставил нам лучший производитель этого покрытия", - говорить Андрій Павелко, президент ФФУ.

Ми направили запит до німецької компанії "Політан", чи дійсно вона радила скористатися послугами арабської компанії FZE SDT? І чи надсилала німецька компанія листи з пропозицією обрати посередником підприємство з ОАЕ? Через кілька днів отримали відповідь. Як виявилося, про арабську компанію в "Політані" не знають.

"Компанія "Політан" ніколи не виконувала своїх зобов`язань з боку третіх осіб (включаючи компанію SDT або виробників обладнання) як учасник проекту. Компанія ніколи не зобов'язувала FFU Production залучати певних партнерів. Це виняткове право й вибір української сторони працювати з тими чи іншими компаніями з постачання обладнання".

Громадські активісти неодноразово вимагали перевірити діяльність підприємства та декларації голови ФФУ. Порушення законів України вже визнали в НАЗК. У відповіді на запит активістів про те, що Павелко обіймає кілька посад, у тому числі в УЄФА, зазначили, що це суперечить законам. Є питання в антикорупціонерів і до декларацій нардепа. Фінансові звіти голови бюджетного комітету розглядають уже понад 180 днів.