В Болгарии в воскресенье, 2 декабря, прошли новые массовые акции протеста автомобилистов, недовольных, в частности, ростом цен на топливо. Подобные демонстрации в республике проводятся третье воскресенье подряд, сообщает местный телеканал bTV.

Указано, что протестующие периодически перекрывали шоссе Е-79, ведущее в Грецию, города Благоевград, Хасково, Бургас, Стара Загора и другие.

При этом известно, что полиции и жандармерии едва удалось предотвратить перекрытие автомагистрали Фракия, к которой группа протестующих выдвинулась прямо через поля.

"Своими акциями мы выражаем недовольство высокими ценами, низкими зарплатами, низкими пенсиями. Настаиваем на отставке правительства Бойко Борисова", - заявили организаторы протестов.

По предварительным данным, в акциях протеста в разных регионах страны участвовали несколько сотен человек.

Информации о задержанных пока нет. В то же время многие из протестующих получили от полиции предупреждение о недопустимости нарушения общественного порядка.

Ранее мы сообщали о протестах против повышения цен на топливо в Нидерландах.