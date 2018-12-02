В Болгарии массово протестуют автомобилисты [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Болгарии в воскресенье, 2 декабря, прошли новые массовые акции протеста автомобилистов, недовольных, в частности, ростом цен на топливо. Подобные демонстрации в республике проводятся третье воскресенье подряд, сообщает местный телеканал bTV.
Указано, что протестующие периодически перекрывали шоссе Е-79, ведущее в Грецию, города Благоевград, Хасково, Бургас, Стара Загора и другие.
При этом известно, что полиции и жандармерии едва удалось предотвратить перекрытие автомагистрали Фракия, к которой группа протестующих выдвинулась прямо через поля.
"Своими акциями мы выражаем недовольство высокими ценами, низкими зарплатами, низкими пенсиями. Настаиваем на отставке правительства Бойко Борисова", - заявили организаторы протестов.
По предварительным данным, в акциях протеста в разных регионах страны участвовали несколько сотен человек.
Информации о задержанных пока нет. В то же время многие из протестующих получили от полиции предупреждение о недопустимости нарушения общественного порядка.
Ранее мы сообщали о протестах против повышения цен на топливо в Нидерландах.
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