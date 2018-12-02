Протесты в Париже: во время столкновений погибли люди Источник: EPA / UPG

В столице Франции, Париже, во время протестов против высокой стоимости жизни погибли люди, передает BFMTV.

В результате столкновений погибли три человека.

"В ночь с субботы на воскресенье во французском округе Арле в департаменте Бош-дю-Рон в ДТП погиб водитель фургона, который врезался в грузовик, остановившийся из-за баррикады протестующих. Таким образом, число погибших достигло трех", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что во Франции планируют ввести чрезвычайное положение.