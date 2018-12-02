Протесты в Париже: во время столкновений погибли люди [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В столице Франции, Париже, во время протестов против высокой стоимости жизни погибли люди, передает BFMTV.
В результате столкновений погибли три человека.
"В ночь с субботы на воскресенье во французском округе Арле в департаменте Бош-дю-Рон в ДТП погиб водитель фургона, который врезался в грузовик, остановившийся из-за баррикады протестующих. Таким образом, число погибших достигло трех", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что во Франции планируют ввести чрезвычайное положение.
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