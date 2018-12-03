Биткоин: курс криптовалюты падает [ Редактировать ]
Биткоин: курс криптовалюты падает
Источник: Pixabay
Источник: Pixabay
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), вернулась к снижению.
Теперь за монету предлагают $4 188,92
Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:
Ethereum $115,505;
Ripple $0,37043;
Bitcoin Cash $172,66;
Ранее мы сообщали о повышении пенсии в Украине.
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