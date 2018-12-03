Обвал спортшколи у Вишневому: у справі з'явились перші затримані [ Редактировать ]
У справі про обвал даху спортшколи у місті Вишневому, що під Києвом, з'явилися перші затримані. Це директор фірми-генпідрядника, виконроб та підприємець, який проводив технагляд. Усі вони у СІЗО.
Кримінальне провадження відкрито за двома статтями - порушення правил використання промислової продукції та зловживання службовим становищем. Нагадаю, дах будівлі спортивної школи упав у суботу. Обійшлося без жертв, адже тренер почула, як тріщать конструкції і встигла вивести дітей з приміщення.
"Зараз тривають ще експертизи, тому що була заява у нас, відповідно, стосовно того, що кошти які були виділені на будівництво цього спортивного залу і будівлі взагалі - вони могли використані бути не по призначенню", - говорить Микола Жукович, речник поліції Київської області.
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