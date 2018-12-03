Порошенко заявив про готовність до зустрічі в "Нормандському форматі" [ Редактировать ]
Увесь світ вимагає від РФ звільнити українських моряків і повернути кораблі - про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю телеканалу France-24. Глава держави також наголосив, що готовий до зустрічі в "Нормандському форматі" - на рівні політичних радників.
На ній Україна вимагатиме від Росії відпустити українських бранців, розблокувати Керченську протоку, повернути кораблі та відвести війська від кордону. Петро Порошенко також повідомив, що готовий обговорити питання щодо звільнення моряків з Путіним, але той відмовився від телефонної розмови.
Затримання українців російський керманич прокоментував під час прес-конференції після саміту великої двадцятки. Мовляв, питання обміну моряків на порядку денному - не стоїть.
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