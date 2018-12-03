В США, в Иллинойсе, из-за торнадо пострадал по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, стихия полностью или частично разрушила более 100 домов.

По словам губернатора штата Брюса Ронера, трое пострадавших находятся в больнице, еще 18 получили незначительные повреждения.

Ранее мы писали о том, что на популярный курорт обрушилось двойное торнадо.