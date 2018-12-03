В США стихия сносит дома с лица земли [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В США, в Иллинойсе, из-за торнадо пострадал по меньшей мере 21 человек. Об этом сообщает CNN.
Кроме того, стихия полностью или частично разрушила более 100 домов.
По словам губернатора штата Брюса Ронера, трое пострадавших находятся в больнице, еще 18 получили незначительные повреждения.
Ранее мы писали о том, что на популярный курорт обрушилось двойное торнадо.
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