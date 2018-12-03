У генконсульстві Німеччини в Іраку корупційний скандал з візами. У чому підозрюють дипломатів - розповість Тетяна Логунова.

Від трьох до тринадцяти тисяч євро за одну візу. Співробітників німецького генконсульства в іракському Ербілі підозрюють у корупції. Вони нібито за хабарі штампували візи й видавали їх сирійським біженцям. Які потім із цими документами летіли до Німеччини і просили притулку.

Про дипломатичну корупцію повідомив впливовий німецький тижневик Der Spiegel. З журналістами видання зв'язався один із сирійських біженців, який у такий спосіб купив собі німецьку візу. Ясем М. розповів, що в одному з кафе Ербіля познайомився з посередником.

І той пообіцяв за гроші домовитись із співробітниками консульства про отримання візи. Чоловік заповнив необхідні формуляри, заплатив 12 тисяч євро і, справді, за тиждень отримав паспорт із свіженькою німецькою національною візою. За даними видання, цей випадок непоодинокий.

Дозвіл без проблем прилетіти до Німеччини і вже на місці викинути паспорт та попросити притулку - купили щонайменше кілька десятків біженців. Діяли так само, через посередників, але ціни були різні - від трьох до 13 тисяч євро.

МЗС Німеччини на запит видання підтвердило, що порушення мали місце. Відомство проводить власну перевірку і робить усе можливе, щоб встановити, хто саме заробляв на видачі віз. Під підозрою, за даними видання, не німецькі дипломати. А іракські співробітники генконсульства, які працювали за контрактом.