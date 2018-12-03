На Львівщині під загрозою вирубування опинився цілий дубовий гай. Активісти кажуть - майже півсотні дерев хочуть спиляти як аварійні. Чи так це насправді - з'ясовувала Галина Якушко.

Близько п'ятдесяти дубів планують вирубати працівники Стрийського лісгоспу. Все нібито тому, що дерева ростуть біля дороги і становлять небезпеку для людей. Документи про ймовірне вирубування потрапили до місцевих активістів. Вони обстежили дерева.

"Ось ми маємо цей дуб, який назначений в рубку. Хоча би в ньому було достатньо відрізати одну оцю гілляку, яка надвисає над дорогою. І цього би було досить. Це так якби в людини хворів палець, а їй відрізали цілу руку. Бачимо клеймо. Бачимо відвод. Ну, основне - це клеймо", - говорить Віталій Майборода, громадський активіст.

Активісти переконані - дерева хочуть зрубати і продати. Діаметр стовбура понад 25 сантиметрів, а отже деревина є діловою. Тобто за неї можна отримати чималі гроші - від п'ятисот доларів за кубометр.

"Це вже крупна ділова деревина і тому саме тому вони попали в рубку як небезпечні дерева. В той же час в глибині лісу стоять зламані нахилені дерева які абсолютно не відведені".

Директор Львівського лісового господарства на конференції в Києві, його заступник у Львові в адміністрації. Пояснити - чому збираються вирубати цілий дубовий гай нікому. Деякі деталі вдається з'ясувати хіба що телефоном. Чиновники кажуть - мовляв, спиляти дерева їх попросили місцеві жителі, таке рішення ухвалила спеціальна комісія. А отже - все за законом.

"Вони становлять небезпеку, впаде сніг, впаде на людину дерево або на машину і є проблеми. Якщо здорове дерево нахилене значить під кутом воно несе небезпеку, ви розумієте це?" - говорить Ярослав Целень, заступник начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства.

В екоінспекції прокоментувати ситуацію не змогли. Зараз проводять перевірку.