Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, встревожила фанатов внешним видом. Артистка опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.

На черно-белых фотографиях, исполнительница позировала в длинном платье с открытой спиной. Однако не все поклонники оценили образ Лорак, в частности пользователи жестко раскритиковали ее за внешний вид.

"Очередная жертва ботокса и пластики", "Ужас, красота вся ушла", "Кикимора старая", "Пластика жесть", "Лорак без фотошопа, как ноль без палочки", "Недоразумение какое-то. Грации ноль", "Чего-то злая стала", - пишут поклонники.

Ранее фанаты заподозрили Ани Лорак в удалении ребер.