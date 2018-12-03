"Жертва ботокса и пластики": Ани Лорак высмеяли за новый образ (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, встревожила фанатов внешним видом. Артистка опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram.
На черно-белых фотографиях, исполнительница позировала в длинном платье с открытой спиной. Однако не все поклонники оценили образ Лорак, в частности пользователи жестко раскритиковали ее за внешний вид.
"Очередная жертва ботокса и пластики", "Ужас, красота вся ушла", "Кикимора старая", "Пластика жесть", "Лорак без фотошопа, как ноль без палочки", "Недоразумение какое-то. Грации ноль", "Чего-то злая стала", - пишут поклонники.
Ранее фанаты заподозрили Ани Лорак в удалении ребер.
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