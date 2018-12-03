Член Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины Павел Луцюк в декларации о своих доходах просчитался и уменьшил реальную сумму своих доходов.

Это становится очевидным после изучения ежегодных деклараций о доходах и имущественном состоянии за 2017 год, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства либо местного самоуправления.

Так, за отчетный период (2017 год) Луцюком было подано 16 Форм изменений к декларации о доходах.

Из них: 14 - уведомления касались заработной платы, 1 - о продаже легкового автомобиля, 1 - о приобретении легкового автомобиля.

Суммируя все уведомления о доходах (зарплата + средства от продажи автомобиля) получаем сумму 3 062 324 грн.

Хотя в годовой декларации Луцюка фигурирует другая сумма: 2 678 085 грн.

Но даже если от суммированной зарплаты вычесть сумму на покупку автомобиля, то получается, что в декларации должна была бы фигурировать другая сумма: 2 838 932 грн.

Таким образом неточность в декларации Луцюка сводится к тому, что он указал в своей декларации сумму, меньшую на 384 239 грн (3062324-2678085).

Кроме того, одним числом - 19 февраля, поданы две декларации на 90000 грн. В данной таблице учтена только одна, так как возможно это просто дубляж. Если же нет, то сумма, которую скрыл Луцюк увеличится еще на 90000 и составит 474239 грн.

Кроме того, Луцюк имеет в собственности квартиру в Грузии, его жена –-земельный участок и дачный домик площадью 153 кв. м в Гореничах Киевской областью.