Мужчина застрелил сына из-за отказа в сексе [ Редактировать ]
В США полиция арестовала Майкона Салустьяно Сильву по обвинению в убийстве шестимесячного сына после спора со своей женой. Вопиющий инцидент произошел в штате Луизиана. По данным полиции подозреваемый под воздействием наркотиков выстрелил своему ребенку в грудь, потому что супруга отказывалась заниматься с ним сексом, пишет издание "Новости Закарпатья".
Майкон Салустьяно Сильва застрелил сына после того, как жена отказала заняться с ним сексом
Мужчина заявил, что употреблял алкоголь и курил марихуану, а поэтому "не помнит, что произошло". Во время обыска в доме подозреваемого, полиция нашла пистолет 22-го калибра. Детектив Дэниэл Мартинес Феррейра считает, что Сильва убил ребенка в порыве гнева после того, как жена отказала ему в близости.
Мать сообщила, что муж ее разбудил, желая заняться с ней сексом. Она сказала, что она устала и не желает, поэтому Сильва мгновенно разозлился. Среди ссоры он вышел попить воды, но вернулся в спальню уже с оружием. Мужчина начал угрожать 20-летней девушке. Мольбы молодой матери успокоиться еще больше разозлили Сильву. После этого он направил пистолет на сына и выстрелил ему в грудь.
К сожалению, в наши дни родители нередко убивают собственных детей в порыве гнева. Ранее мать зарубила топором дочь из-за выпускного платья.
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