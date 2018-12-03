В США полиция арестовала Майкона Салустьяно Сильву по обвинению в убийстве шестимесячного сына после спора со своей женой. Вопиющий инцидент произошел в штате Луизиана. По данным полиции подозреваемый под воздействием наркотиков выстрелил своему ребенку в грудь, потому что супруга отказывалась заниматься с ним сексом, пишет издание "Новости Закарпатья".

Майкон Салустьяно Сильва застрелил сына после того, как жена отказала заняться с ним сексом

Мужчина заявил, что употреблял алкоголь и курил марихуану, а поэтому "не помнит, что произошло". Во время обыска в доме подозреваемого, полиция нашла пистолет 22-го калибра. Детектив Дэниэл Мартинес Феррейра считает, что Сильва убил ребенка в порыве гнева после того, как жена отказала ему в близости.

Мать сообщила, что муж ее разбудил, желая заняться с ней сексом. Она сказала, что она устала и не желает, поэтому Сильва мгновенно разозлился. Среди ссоры он вышел попить воды, но вернулся в спальню уже с оружием. Мужчина начал угрожать 20-летней девушке. Мольбы молодой матери успокоиться еще больше разозлили Сильву. После этого он направил пистолет на сына и выстрелил ему в грудь.

К сожалению, в наши дни родители нередко убивают собственных детей в порыве гнева. Ранее мать зарубила топором дочь из-за выпускного платья.