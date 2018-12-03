В понедельник утром, 3 декабря, средняя цены на основные виды топлива на украинских АЗС остались без изменений, только бензин в среднем подешевел на 15 копеек. Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95".

Литр бензина категории А-95 стоит в среднем 30,74 грн. В целом же, на разных АЗС эта стоимость колеблется от 28,49 до 32,99 грн за литр.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 30,74 грн. Колебания цен аналогичное бензина А-95 - от 28,49 до 32,99.

Не изменилась также цена и газа для автомобилей - в среднем он стоит 14,37 грн. Дешевле его можно будет заправить по 12,24, а самое дорогое - за 16,50.

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