Россия наращивает войска на границе с Украиной - Порошенко [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия резко увеличила численность своих войск вдоль границы с Украиной. Об этом глава государства сказал во время выступления на форуме "70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины", передает УНИАН.
"Украина принимает собственные меры для противостояния угрозе полномасштабного вторжения России на украинскую территорию. И когда кто-то говорит, что должныы были использовать другие сухопутные пути для того, чтобы перетягивать с суши украинские корабли, что это означает, уважаемые политиканы? Предложить отдать Керченский пролив россиянам? Признать незаконный статус оккупации? Как дальше вы будете торговать украинской землей?", - подчеркнул Порошенко.
Президент заявил, что для защиты территориальной целостности и независимости государства ввел военное положение в 10 приграничных областях. Он подчеркнул, что это превентивный шаг, который никоим образом не направлен на свертывание конституционных прав и свобод граждан.
"Мы имеем полную информацию о резком увеличении российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму. И все возможности, которые дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Россией и административной границы с Автономной республикой Крым", - сказал Порошенко.
По его словам, состоится боевое слаживание бригад, находящихся в соответствующих лагерях.
"Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы. Состоятся военные учения и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди", - сообщил Порошенко.
Ранее Порошенко заявил о том, что Россия хочет аннексировать всю Украину.
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