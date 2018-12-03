Певица и ведущая Регина Тодоренко официально зарегистрировала свой брак с российским певцом Владом Топаловым, пишет издание Viva.

По словам артистки, церемония бракосочетания состоялась 25 октября. Это особенный день для Регины - именно этого числа родились два близких для певицы человека - отец и возлюбленный. Для радостного события беременная Тодоренко выбрала летящее платье кофейного цвета. Церемония была скромной, на которой присутствовали только близкие друзья и родственники, отметила ведущая. Однако звездная пара планирует устроить шумную вечеринку весной.

"Такую, знаете, как я всегда хотела: по-одесски, с песнями и плясками до утра. Хочется собрать всех в один самолет и улететь на какой-нибудь остров в Европе и там от души повеселиться", - призналась певица.

Ранее жених Регины Тодоренко раскрыл подробности их интимной жизни.