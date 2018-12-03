Регина Тодоренко вышла замуж: первые фото с церемонии [ Редактировать ]
Певица и ведущая Регина Тодоренко официально зарегистрировала свой брак с российским певцом Владом Топаловым, пишет издание Viva.
По словам артистки, церемония бракосочетания состоялась 25 октября. Это особенный день для Регины - именно этого числа родились два близких для певицы человека - отец и возлюбленный. Для радостного события беременная Тодоренко выбрала летящее платье кофейного цвета. Церемония была скромной, на которой присутствовали только близкие друзья и родственники, отметила ведущая. Однако звездная пара планирует устроить шумную вечеринку весной.
"Такую, знаете, как я всегда хотела: по-одесски, с песнями и плясками до утра. Хочется собрать всех в один самолет и улететь на какой-нибудь остров в Европе и там от души повеселиться", - призналась певица.
Ранее жених Регины Тодоренко раскрыл подробности их интимной жизни.
по теме
Анджелина Джоли и Брэд Питт поделили опеку над детьми
Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт, кажется, услышали друг друга
"Жертва ботокса и пластики": Ани Лорак высмеяли за новый образ (фото)
Украинская певица Ани Лорак встревожила поклонников своим внешним видом
Известная модель лишилась волос (фото)
Обнаженная и лысая англичанка не на шутку напугала пользователей сети
Известные мужчины, которые делали пластические операции
На жертвы ради красоты идут не только женщины, но и мужчины
Бари Алибасов женился на 80-летней возлюбленной (фото)
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов женился на своей бывшей супруге