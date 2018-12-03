В Киеве горит "Блокбастер" [ Редактировать ]
В понедельник, 3 декабря, в Киеве загорелся развлекательный центр "Блокбастер". Об этом с места событий сообщает корреспондент сайта "Подробности".
К месту событий никого не пропускают, комментариев по поводу случившегося не дают.
На данный момент проводится эвакуация людей.
Дым столбом виден издалека
по теме
В Киеве ЧП: горит Министерство финансов (видео)
В четверг, 29 ноября, в здании Министерства финансов, которое находится возле метро "Контрактовая площадь", произошел пожар
В Киеве мужчина пришел в гости к трупу
Во вторник, 27 ноября, в Киеве по адресу улица Витавская, 30а обнаружили труп мужчины
2 дня не могла ходить и плакала: в детсаду Киева жестоко издеваются над детьми
В одном из детских садов Киева разгорелся скандал из-за того, что ребенок не смог встать с кровати после издевательств в заведении
Под Киевом пропала 17-летняя девочка
Полиция Киевской области разыскивает девочку-подростка, которая исчезла два дня подряд
Хто відповість за пожежу у київській новобудові?
Пожежа в щойно зданому в експлуатацію будинку почалася близько першої години дня - спочатку мешканці відчули запах пластмаси, а через декілька хвилин із щитових повалив дим