В понедельник, 3 декабря, в Киеве загорелся развлекательный центр "Блокбастер". Об этом с места событий сообщает корреспондент сайта "Подробности".

К месту событий никого не пропускают, комментариев по поводу случившегося не дают.

На данный момент проводится эвакуация людей.

Дым столбом виден издалека

Ранее в Киеве горел популярный торговый центр.