Фото: uefa.com

В УЕФА утвердили создание третьего клубного турнира, старт которого состоится в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Новый турнир с рабочим названием UEL2 будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. Участие в соревнованиях примут по меньшей мере 34 ассоциации (сейчас минимум 26). На групповом этапе выступят 32 команды, которые будут разделены на восемь квартетов. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что и сейчас.

Формат UEL2 предусматривает 141 матч за 15 игровых дней. Поединки будут проводиться по четвергам. УЕФА рассмотрит возможность добавить временну́ю сессию с началом в 16:30CET для ограниченного количества матчей.

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы.

Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы, формат которой будет немного изменен. Перед 1/8 финала будет введен дополнительный раунд плей-офф, в котором встретятся вторые места в группах ЛЕ и третьи места в группах ЛЧ.

Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе - в среду (UEL2), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

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