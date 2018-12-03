В УЕФА утвердили новый клубный турнир [ Редактировать ]
Фото: uefa.com
В УЕФА утвердили создание третьего клубного турнира, старт которого состоится в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Новый турнир с рабочим названием UEL2 будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. Участие в соревнованиях примут по меньшей мере 34 ассоциации (сейчас минимум 26). На групповом этапе выступят 32 команды, которые будут разделены на восемь квартетов. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что и сейчас.
Формат UEL2 предусматривает 141 матч за 15 игровых дней. Поединки будут проводиться по четвергам. УЕФА рассмотрит возможность добавить временну́ю сессию с началом в 16:30CET для ограниченного количества матчей.
Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы.
Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы, формат которой будет немного изменен. Перед 1/8 финала будет введен дополнительный раунд плей-офф, в котором встретятся вторые места в группах ЛЕ и третьи места в группах ЛЧ.
Финалы всех клубных турниров будут проводиться на одной неделе - в среду (UEL2), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).
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