Браконьєри виловили 300 кг риби під Черкасами [ Редактировать ]
Під Черкасами браконьєри виловили із зимувальної ями на Дніпрі понад 300 кілограмів риби. Майже сотню сомів, кількох товстолобів та сазанів.
Коли перевантажували все з човна в автомобіль, їх побачив рибоохоронний патруль. Одному зловмиснику вдалося втекти, його зараз шукають. Поліція порушила кримінальне провадження, винуватцям загрожує штраф, який визначить суд.
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