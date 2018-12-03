Корупція в Одесі: бізнесмен розкрив схему поборів на митниці [ Редактировать ]
Про масштабну корупцію на Одеській митниці заявили місцеві підприємці. Зазвичай бізнесмени не говорять про таке з журналістами, щоб не псувати стосунків з фіскалами. Але цього разу терпець їм увірвався. Чому - розкажуть мої колеги.
М'які іграшки, велосипеди: Олександр Бучков із Одеси близько десяти років імпортує дитячі товари з Китаю. Підприємець стверджує: його принцип - працювати легально. Але останнім часом це стало неможливо.
"Никто не будет работать, если не занесет денег".
Наразі Бучков - біла ворона і відверто розповідає про корупцію на Одеській митниці. Мовляв, схем дуже багато. Існують і фірми-посередники, через які нібито швидко, але за гроші оформлюють вантажі, а найпоширеніша практика - звичайні хабарі. Стверджує - хто відмовляється їх давати, потрапляє в бюрократичне пекло.
"Если ты в списках, если ты в теме значит ты проезжаешь по "зеленому коридору". Тебя Не досматривают. Эти досмотры специально ставят для того, чтобы люди платили", - говорить Олександр Бучков, підприємець.
Бучков навіть називає таксу: триста доларів за безперешкодне розмитнення одного контейнера з товаром. Переконує - на митниці є спеціальні люди, які ведуть так звану чорну бухгалтерію.
"Эта фирма растаможила в этом месяце сто контейнеров - значит, она нам должна тридцать тысяч долларов! В конце месяца приезжает человек к этой фирме - они передают эти тридцать тысяч долларов, все: эта фирма дальше работает. И так каждый месяц", - говорить Олександр Бучков, підприємець.
За словами Бучкова, буває й так. Спочатку фіскали накладають арешт на вантаж, а потім він зникає. І навіть якщо суд згодом знімає арешт - товар не знайти.
"Вот так нам выдали товар сегодня".
На Одеській митниці з нами відмовилися говорити на камеру, а в письмовій відповіді спростували всі ці звинувачення.
А от голова громадської ради при Одеському управлінні ДФС стверджує - на митниці працює більш ніж двадцять корупційних схем.
"С каждой схемы ставятся, образно говоря, таксы, планы поступлений. То есть все все это в худшем своем представлении возвратилось", - говорить Віктор Берестенко, голова громадської ради ГУ ДФС в Одеській області.
За словами Берестенка, один із корупційних "клондайків" - контрабанда цигарок у країни ЄС. Про це свідчить і нещодавній випадок - коли на пляж під Одесою під час шторму викинуло баржу з рекордним тютюновим вантажем.
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