Военное положение, которое было введено в десяти областях Украины, - это превентивная мера на срок в 30 дней, которая может не продлеваться. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, за 30 дней военного положения будут использованы для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан "от удара врага".

Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами, и его продление не потребуется - отметил Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Россия наращивает войска на границе с Украиной.