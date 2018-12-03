Военное положение: Порошенко заявил о продлении [ Редактировать ]
Военное положение, которое было введено в десяти областях Украины, - это превентивная мера на срок в 30 дней, которая может не продлеваться. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.
По словам главы государства, за 30 дней военного положения будут использованы для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан "от удара врага".
Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами, и его продление не потребуется - отметил Петр Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что Россия наращивает войска на границе с Украиной.
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