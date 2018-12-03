Белка-мутант умилила пользователей сети (фото) [ Редактировать ]
В Австралии нашли самку щеткохвоста, чья шерсть из-за мутации приобрела ярко-желтый цвет. Пользователи сети нарекли белку Пикачу из-за сходства с покемоном, пишет "Инфолайф". Необычное животное нашли в Мельбурне.
Житель города заметил неподвижно лежащего на земле лисовидного поссума и отвез его к ветеринару. Доктор Стивен Райниш объяснил, что шерсть животного приняла необычный золотистый окрас из-за низкого уровня меланина. Ветеринар предположил, что малышка свалилась со спины матери. Пикачу примерно пять месяцев.
Фото: Reddit
Несмотря на повышенную тревожность, щеткохвост оказался здоровым. Пикачу провела ночь в клинике, затем ее передали в центр защиты диких животных. Скорее всего, животное не выпустят на волю: его необычная окраска сделает щеткохвоста легкой добычей для хищников. Снимок Пикачу набрал тысячи лайков в социальных сетях и умилил пользователей своей необычной красотой.
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