Сглаз и порчу подцепить легко, а вот избавиться от них непросто. Старинные поверья, приметы могут рассказать вам о порче, а специальные слова помогут от нее избавиться. Об этом пишет Livemaster.

Если случается брать угощения от незнакомого человека, про себя скажите: "Беру, не спорю - не быть горю. Кем худое задумано, к тому оно и воротится, а ко мне не прилипнет".

Если вы почувствовали в общественном месте толчок в спину, велика вероятность того, что это - крадник, который пытается украсть вашу удачу и навести на вас порчу. Обернитесь лицом на восток, скажите: "Порчу прогоняю, себя защищаю".

Если к вам пришли под вечер одолжить денег, не давайте их в руки просящему. Это верное средство поймать порчу на расстройство дел. Лучше положите деньги на край стола и скажите: "Долг вернется - бедой не обернется, лиху не бывать - порчи миновать".

Видите во сне более трех ночей подряд умерших родственников - значит, скорее всего, вы под воздействием черной магии. После очередного сна нужно встать на рассвете, открыть кран с водой и так сказать: "Куда ночь - туда и сон, колдуна сотворение - в ней растворение".

Появление на теле небитых синяков (человек не ударялся, а синяки есть) - примета порчи, сделанной на расстройство здоровья. Приложите к синяку подорожник (свежий или сухой) и так скажите: "Лист дорожный к колдовству осторожный, лихое заберет - меня от черной хвори спасет".

Увидели призрака в своем жилье - значит, вы находитесь под воздействием колдовского дурмана. Высыпьте соль, что была на тот момент в солонке, на перекресток дорог с такими словами: "Солил-солил, да не пересолил. От соли избавляюсь, с колдуном рассчитаюсь".

Плохо если в доме или квартире быстро грязнятся окна. Это тоже признак серьезной порчи. В полдень нужно их вымыть и, окропив святой водой, сказать: "Святой водой окропляю, порчу напускать запрещаю. Стеклам не мутиться - порче не случиться".

Если собака воет у ваших ног - на вас напущена порча. Нужно в таком случае произнести такой заговор: "Вой-вой, да не на мою голову, на голову врага моего - порчу на меня заславшего. Плохое вон- хорошее в дом".

Если зажженная церковная свеча начинает трещать в ваших руках, значит на вас пытаются навести черные чары. Эту же свечу зажгите в полночь со словами: "Свеча трещит - колдовать не велит, порчу не пускает - меня защищает".

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