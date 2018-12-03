Из-за введения военного положения в Украине, болгарская авиакомпания Bulgaria Air приостановила рейсов между Софией и Одессой до 16 декабря.

"Учитывая объявление военного положения в Украине и рекомендации Министерства иностранных дел, для безопасности пассажиров национальный перевозчик Bulgaria Air приостановил рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно", - сообщила компания.



В зависимости от нормализации ситуации в Украине будет определено, могут ли выполняться полеты, которые должны состояться после 16 декабря.

Ранее сообщалось, что из-за военного положения в Украине закрыли въезд мужчинам из России.