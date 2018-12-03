Bulgaria Air приостановила полеты в Украину [ Редактировать ]
Из-за введения военного положения в Украине, болгарская авиакомпания Bulgaria Air приостановила рейсов между Софией и Одессой до 16 декабря.
"Учитывая объявление военного положения в Украине и рекомендации Министерства иностранных дел, для безопасности пассажиров национальный перевозчик Bulgaria Air приостановил рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно", - сообщила компания.
В зависимости от нормализации ситуации в Украине будет определено, могут ли выполняться полеты, которые должны состояться после 16 декабря.
Ранее сообщалось, что из-за военного положения в Украине закрыли въезд мужчинам из России.
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