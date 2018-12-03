В декабре 2018 года средняя месячная температура прогнозируется от -3 градусов до +1 градуса. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

"Месячное количество осадков ожидается 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 мм, в горах Крыма до 140 мм, что в пределах средних многолетних значений", - отмечается в сообщении.

Синоптики напомнили, что абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составлял -21, -37 градусов, в южных областях -17, -28 градусов.

"Абсолютный максимум температуры воздуха был +10 +18 градусов, в южной части и на Прикарпатье местами +19, +20 градусов, в Крыму до +25 градусов", - говорится в сообщении.

4 декабря 2018 года на западе и центре ожидается мокрый снег с дождем, ночью 0, - 2 градуса, температура воздуха будет от +3 градусов до -1 градус. На востоке ночью будет -9 градусов, днем -3 градусов, севере - ночью -1 градус, днем +1 градус, юге ночью 0 градусов, днем +5 градусов.

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