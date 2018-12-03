Заключенные из Плевенской тюрьмы на севере Болгарии обнаружили большой клад османских серебряных монет. Древний артефакт был найден во время сельскохозяйственных робот, пишет The History Blog.

Фото: The History Blog

Сперва рецидивисты нашли несколько монет. На место раскопок вызвали археологов. Выяснилось, что монеты были спрятаны в двух больших горшках примерно в 19 веке. Ученые обнаружили 7 046 монеты весом в общей сложности 18,4 фунтов (более 8 килограммов).

В основном в кладе находились монеты акче, которые были платежным средством на территории Османской империи до 1687 года. Собранные монеты относятся к разным историческим эпохам и скорее всего их собирали несколько поколений болгар. Древние монеты отдали в Региональный исторический музей Плевена, где они будут тщательно очищены, сохранены и восстановлены.

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