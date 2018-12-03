Заключенные нашли древний клад (фото) [ Редактировать ]
Заключенные из Плевенской тюрьмы на севере Болгарии обнаружили большой клад османских серебряных монет. Древний артефакт был найден во время сельскохозяйственных робот, пишет The History Blog.
Фото: The History Blog
Сперва рецидивисты нашли несколько монет. На место раскопок вызвали археологов. Выяснилось, что монеты были спрятаны в двух больших горшках примерно в 19 веке. Ученые обнаружили 7 046 монеты весом в общей сложности 18,4 фунтов (более 8 килограммов).
В основном в кладе находились монеты акче, которые были платежным средством на территории Османской империи до 1687 года. Собранные монеты относятся к разным историческим эпохам и скорее всего их собирали несколько поколений болгар. Древние монеты отдали в Региональный исторический музей Плевена, где они будут тщательно очищены, сохранены и восстановлены.
по теме
В Египте обнаружили древнюю гробницу с мумиями (фото)
Археологи нашли древнюю гробницу с мумиями
Самый худший год в жизни человечества начался со страшного чуда
Эксперты Гарвардского университета раскрыли подробности самого худшего год в жизни человечества
В останках женщины нашли младенца (фото)
Женщина умерла во время родов в 25 лет
Bulgaria Air приостановила полеты в Украину
Из-за введения военного положения в Украине Болгарская авиакомпания приостановила осуществление своих авиарейсов
Холод приближает людей к смерти - ученые
Ученые выяснили, как низкая температура влияет на организм человека