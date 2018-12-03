В НАТО увеличили военное присутствие в Черном море - Столтенберг [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое военное присутствие в Черном море. Об этом сообщает "Радио Свобода".
В частности, как отметил генсек, численность кораблей, осуществляющих патрулирование, выросла до 20.
"Союз НАТО увеличил свое военное присутствие в Черном море, где численность кораблей, осуществляющих патрулирование, выросла до 20, так же, как и количество дней патрулирования, которое увеличилось в прошлом году с 80 до 120. Там мы имеем три страны-союзницы - Болгарию, Турцию и Румынию. Задействовано больше воздушного наблюдения и разведки. Мы проводим тщательный мониторинг ситуации", - отметил он.
Кроме того, Столтенберг отметил, что министры иностранных дел НАТО на встрече в Брюсселе 4 декабря пошлют России четкий призыв не использовать аннексию Крыма и нелегально построенный Керченский мост для недопуска кораблей украинского флота к Азовскому морю.
"Пока рано говорить, о чем будут говорить министры, но я ожидаю, что страны-союзницы пришлют России очень четкий сигнал: то, что она нелегально аннексировала Крым и незаконно проложила мост, соединяющий Крым и Россию, не может использоваться для препятствования движению украинских лодок через Керченский пролив в Азовское море", - подчеркнул генсек.
Однако он прямо не подтвердил возможности вхождения военных кораблей НАТО в Азовское море, настаивая на том, что патрулирование морского и воздушного пространств в Черноморском регионе со стороны альянса существенно возросло.
Ранее Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО.
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