Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое военное присутствие в Черном море. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, как отметил генсек, численность кораблей, осуществляющих патрулирование, выросла до 20.

"Союз НАТО увеличил свое военное присутствие в Черном море, где численность кораблей, осуществляющих патрулирование, выросла до 20, так же, как и количество дней патрулирования, которое увеличилось в прошлом году с 80 до 120. Там мы имеем три страны-союзницы - Болгарию, Турцию и Румынию. Задействовано больше воздушного наблюдения и разведки. Мы проводим тщательный мониторинг ситуации", - отметил он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что министры иностранных дел НАТО на встрече в Брюсселе 4 декабря пошлют России четкий призыв не использовать аннексию Крыма и нелегально построенный Керченский мост для недопуска кораблей украинского флота к Азовскому морю.

"Пока рано говорить, о чем будут говорить министры, но я ожидаю, что страны-союзницы пришлют России очень четкий сигнал: то, что она нелегально аннексировала Крым и незаконно проложила мост, соединяющий Крым и Россию, не может использоваться для препятствования движению украинских лодок через Керченский пролив в Азовское море", - подчеркнул генсек.

Однако он прямо не подтвердил возможности вхождения военных кораблей НАТО в Азовское море, настаивая на том, что патрулирование морского и воздушного пространств в Черноморском регионе со стороны альянса существенно возросло.

Ранее Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО.