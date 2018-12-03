Тяга "заедать стресс" легко объясняется. Когда человек чего-то боится или переживает, мозг фокусируется на моментальной награде (вкусная еда). К тому же гормон стресса посылает сигналы о том, что человек хочет есть, даже если он не голоден. Подробнее об этом пишет "Медицина 2.0".

В стрессовых ситуациях лучше всего на благоприятное настроение действуют сладости, но их эффект - кратковременный. Лучше становится лишь на короткое время, потом все возвращается в исходное состояние.



Специалисты считают, что прервать цикл заедания стресса можно, если дать себе отчет в том, что вы едите из-за стресса, а не из-за голода. Затем подумайте, каков источник вашего стресса и что с ним можно сделать. Придумайте себе ритуал для успокоения, отличный от потребления лишних калорий: посидеть в тишине пять минут, прогуляться после работы, сходить в кино.



Кому-то помогает записывать или зарисовывать свои чувства, чтобы выпустить пар, а не заедать его вредными продуктами. Главное найти занятие, на которое захочется отвлечься.

Ранее мы писали, в чем польза чая матча.