Сопредседатель депутатской группы партия "Відродження" Виктор Бондарь призвал представителей всех парламентских фракций и групп наконец-то поддержать проект постановления о проведении аудита обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

С таким предложением народный депутат выступил 3 декабря во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР.

"Мы все же настаиваем на том, чтобы поставить на голосование проект постановления, который совместно подписали лидеры парламентских фракций. Он предусматривает отмену решения о повышении тарифов, их пересмотр и приведение к нормальному экономически обоснованному уровню. Потому что, как неоднократно заявляли лидеры фракций, тарифы в Украине завышены в два раза. А стоимость газа украинской добычи минимум в три раза ниже той цены, по которой его предлагает покупать правительство", - акцентировал Виктор Бондарь.

И подчеркнул, что для почти 9 млн украинских пенсионеров действующие тарифы являются непосильными, поскольку они получают пенсию ниже размера "средней" платежки за коммунальные услуги зимой.

"2,5 млн украинцев получают пенсии от 1400 грн до 1500 грн ежемесячно. Еще 3,7 млн наших пенсионеров получают от 1500 грн до 2000 грн в месяц - это практически равно тем тарифам, которые сегодня выставляет им власть. По сути, всю свою пенсию эти люди вынуждены нести в Ощадбанк, чтобы заплатить за проживание в своих квартирах. И еще более 2 млн получают пенсию от 2000 грн до 3000 грн. То есть около 76% украинских пенсионеров имеют пенсии, которые ниже тарифов, предложенных им сегодня властью", - подчеркнул сопредседатель депутатской группы партия "Відродження".

Напомним, 1 ноября 2018 года депутатская группа партия "Відродження" зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления №9252 о проведении аудита тарифов на коммунальные услуги в Украине. Среди других предложений документа - ввести мораторий на дальнейший рост тарифов ЖКХ.