В Николаеве женщина Ольга Матюшевская погибла на 38 неделе беременности. Акушер рассказал, что осложнение было на столько тяжелое, что его заранее невозможно было предусмотреть. Об этом рассказал главный врач Николаевской областной клинической больницы Петр Рымарь в комментарии журналистам, сообщает Novosti-n.

Женщину перевели в областную больницу из роддома № 3 24 ноября с диагнозом "отслойка плаценты" и мочекаменная болезнь. Пациентка жаловалась на острую боль в пояснице и повышенную температуру.

28-29 ноября состояние больной резко ухудшилось, температура поднялась до 42 градусов. Тем не менее, по словам родственников, лечащий врач "посоветовал ей больше двигаться и попрыгать на мяче". От этих процедур Ольге стало еще хуже, ей поставили капельницу, которая не помогла. Только после этого больную взяли на операцию кесарева сечения.

В результате операции ребенка спасти не удалось. Саму Ольгу поместили в реанимацию с диагнозом "эмболия околоплодными водами", а затем и ДВС-синдром. В воскресенье, 2 декабря, роженица умерла.

Главврач рассказал, что роженица поступила к ним с патологией, которая у некоторых вызывает серьезные осложнения. Конкретно в данном случае - у девушки были редчайшие и тяжелые осложнения, которые невозможно предусмотреть. По словам врача, по статистике - 86-90% – это летальный исход.

Это акушерская катастрофа – она возникает моментально и тут надо принимать решение в соответствии с теми протоколами, стандартами, которые нужны – это экстренное кесарево сечение, которое может дать возможность спасти, в первую очередь ребенка и женщину. Потому что сама по себе ситуация сразу тянет ряд осложнений, которые являются угрозой жизни и для матери. Здесь надо очень быстро поступать в плане лечения и спасения жизни сначала ребенка, потом матери. Там и было принято решение - экстренное кесарево сечение, когда увидели эту катастрофу, - сказал Рымарь.

Главврач также добавил, что действиям врачей будет дана оценка, которую вынесет соответствующая комиссия.

Если будут выявлены какие-то недочеты в ведении родов, оказании медицинской помощи, тогда будут приняты соответствующие меры.

Точную причину смерти и ребенка, и матери смогут сказать только после проведения судебно-медицинской экспертизы, которую проведут после получения постановления суда, скорее всего это произойдет 4 декабря. Согласно клиническому диагнозу смерть наступила вследствие эмболии околоплодными водами.

Петр Рымарь также отметил, что в год от эмболии околоплодных вод погибает от 6 до 16 рожениц.

Эмболию околоплодными предугадать невозможно, ее невозможно остановить, очень сложно лечить. Это сильнейший аллерген, токсины, которые воздействуют на кровь, рефлекторные пути, которые очень тяжело восстанавливаются. К сожалению, весь период, пока мать находилась в реанимации, все проявления этого заболевания были. И мы все делали для того, чтобы спасти. На каком-то этапе казалось, что мы справились с задачей. Но, к сожалению, так получилось, - подытожил главврач.

Ранее мы писали о том, что женщину отчитали за беременность "вне очереди".