Новоиспеченный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик совершил грандиозный рывок в рейтинге авторитетного аналитического портала BoxRec.

Так, фееричная победа над Адонисом Стивенсоном принесла украинцу 300 рейтинговых баллов, благодаря которым он поднялся сразу на 55 позиций, и теперь занимает 13-ю строчку.

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Теперь Украина преставлена сразу тремя боксерами в топ-15: Александр Усик разместился на третьей строчке, Василий Ломаченко - 5-й.

Напомним, Александр Гвоздик в 11 раунде отправил в тяжелый нокаут Адониса Стивенсона, после чего канадский боксер был госпитализирован в критическом состоянии. Немного позднее были опубликованы судейские записки поединка, которые вызвали возмущение у всех без исключения экспертов.