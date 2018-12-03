Мост Патона в Киеве нужно укреплять - Борис Патон [ Редактировать ]
Мост имени Евгения Патона в Киеве не рассчитан на нагрузки, которые приходится испытывать в современных условиях. Об этом заявил президент Национальной академии наук (НАН) Украины Борис Патон в интервью "Зеркало Недели".
"Конструкция уже давно работает с существенным превышением норм нагрузки. В проект заложено 10 тысяч машин в сутки, а сегодня их по нему проезжает от 80 до 100 тысяч. Раз в 10 больше, чем запланировано было. Совсем не удивительно, что он будет терять стойкость, если давит такое бремя", - отметил Патон.
Академия готова проконсультировать в случае, если мост решат отремонтировать, пояснил руководитель.
"Ничто не вечно. Мост, конечно, надо ремонтировать, обновлять, укреплять", - резюмировал президент НАН.
В июне в связи с масштабными дорожными работами движение по столичному мосту Патона было ограничено до конца лета.
по теме
Движение на мосту Патона в Киеве закроют: когда и почему
Движение на моту Патона в Киеве будет ограничено
Травля на работе довела мужчину до самоубийства
От полученных травм он скончался на месте
В Киеве мужчина зарубил двух женщин и выбросился из окна
Соседи рассказали, что он проживал со своей матерью
В Киеве перевернулся автомобиль популярной службы такси
Машина перевернулась на бок и перегородила две полосы проспекта
В Киеве горит торговый центр (видео)
26 ноября в торговом центре произошел пожар и задымление