Мост имени Евгения Патона в Киеве не рассчитан на нагрузки, которые приходится испытывать в современных условиях. Об этом заявил президент Национальной академии наук (НАН) Украины Борис Патон в интервью "Зеркало Недели".

"Конструкция уже давно работает с существенным превышением норм нагрузки. В проект заложено 10 тысяч машин в сутки, а сегодня их по нему проезжает от 80 до 100 тысяч. Раз в 10 больше, чем запланировано было. Совсем не удивительно, что он будет терять стойкость, если давит такое бремя", - отметил Патон.

Академия готова проконсультировать в случае, если мост решат отремонтировать, пояснил руководитель.

"Ничто не вечно. Мост, конечно, надо ремонтировать, обновлять, укреплять", - резюмировал президент НАН.

В июне в связи с масштабными дорожными работами движение по столичному мосту Патона было ограничено до конца лета.