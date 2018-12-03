18-летний российский футболист замерз насмерть [ Редактировать ]
В России нашли мертвым 18-летнего футболиста московского "Локомотива" Алексея Ломакина. Он замерз в одном из районов Москвы.
Еще 30 ноября мама Алексея Ломакина заявила, что ее сын пропал. В этот день он поехал на медицинские процедуры в один из спортивных центров клуба. Юноша должен был там переночевать. С этого дня он перестал выходить на связь.
Его телефон появился в сети только 2 декабря. Оказалось, что парень забыл рюкзак в салоне такси. Там он был вместе со своим другом Иваном. Последний рассказал, что они употребляли алкоголь, но не помнит где и когда.
При этом мать Алексея заявила, что ее сын употребляет лекарственный препарат "Тропикамид", от которого "его поведение становится неадекватным".
Тело Алексея Ломакина обнаружили в московском районе Братеево 3 декабря - он замерз насмерть. В клубе уже подтвердили его смерть.
Напомним, труп отца известного украинского футболиста нашли на берегу реки.
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