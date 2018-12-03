Мужчина из Великобритании построил "поселение" для мышей, которых он заметил на собственном дворе.

Об этом сообщает Bored Panda.

"Я был на улице, фотографировал птиц в саду и заметил, что что-то движется на земле. Я опустил туда камеру и был приятно шокирован, увидев маленького милого мышонка, который стоял, как сурикат, среди свежескошенной травы", - рассказал мужчина по имени Симон Делл.

Он взял из дома арахис, и ждал мышонока во дворе, чтобы угостить его. Когда мышонок вернулся за вкусностями, Симон понял, что сделает для него безопасное место, чтобы прятаться и есть.

"Сначала была одна мышь. У него был надрез на ухе и мы назвали его Джордж. Я собрал несколько бревен вокруг коробки и покрыл все это мхом и травой, чтобы сделать небольшое укрытие", - вспоминает Симон.

Чтобы мышей не поймали коты, он сделал несколько металлических вставок в заборе. В саду также бегает маленький Джек Рассел Терьер, который не пускает котов. Благоприятные и безопасные условия, созданные человеком, привели к появлению еще одного мышонка.

"Несколько дней спустя я заметил, что похоже мышей больше, чем одна. Долго ждать не пришлось - они вдвоем пришли за едой", - рассказал Делл.

Мужчина рассказал, что он часто фотографирует дикую природу. Поэтому он почувствовал, что если он не сделает дом для них и они станут жертвами кошек или других животных - это будет его вина.

Сначала он построил дом для одной мыши, но по мере того, как увеличивалось количество мышей, он увеличивал количество комнат. По словам фотографа, в домиках есть по 2-3 выхода.

"Я подготовил хранилище к зиме и увеличил место в домике. Сейчас я насчитал не более пяти мышей, и одна самка Милдред выглядит беременной, поэтому мы надеемся на пополнение ближе к Рождеству", - делится предположениями фотограф.

К созданию "поселка" фотограф подходит с большим креативом. В качестве жилья для мышей выступают деревянные бревна, большие яблоки, кокосы. А среди "домов" расставлены игрушки, чтобы предоставить городу "жизнь".

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