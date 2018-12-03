Православный праздник Введения Пресвятой Богородицы состоится 4 декабря и соберет верующих в стенах церквей и храмов для общей молитвы Высшим Силам. Соблюдение традиций этого дня поможет достичь благополучия и попрощаться с неприятностями.

Праздничный день является одним из 12 важнейших в церковном календаре.

Народные традиции Введения Пресвятой Богородицы

В народных традициях со дня праздника начинали открываться ярмарки, на которых можно было приобрести разнообразные товары, повеселиться от души и полакомиться предложенными угощениями. В праздничный день после утреннего богослужения многие посещали торговцев, чтобы обновить гардероб, а также предложить свои товары.

На Введение во храм по народным традициям начинались санные катания. Открывали "сезон" молодожены, обвенчанные церковью. В семьях молодых родственники собирались за богатым угощениями столом, а затем помогали украшать сани, запряженные тройкой лошадей. Следом за молодоженами отправлялся «поезд» с родственниками, которые от души веселились, пели песни и прославляли семейную пару.

В народе было принято чествовать братьев Морозов. Для этого печи усиленно топили, чтобы зима прошла в тепле. По поверьям в печь добавляли целебные травы, чтобы избежать недугов во время холодного сезона.

На Введение во храм принято гадать на суженых. Девушки проводили обряды и ритуалы, чтобы во сне увидеть своих женихов или то место, куда они перейдут жить после свадьбы. Нередко обряды проводили с освещенной водой, которую давали выпить понравившимся юношам. Сама Богородица могла благословить пару, и в будущем году они могли стать мужем и женой.

Хозяйки в день праздника с самого утра отправлялись в хлев, чтобы провести обряд со скотиной. Они посыпали коров льняными семенами, смазывали вымя маслом и кормили их киселем. Такой обряд помогал увеличить надои и защищал скот от болезней. После этого в хлеве поджигали сушеные травы, чтобы нечисть не смогла навредить животным.

В праздничный день под запретом было сквернословие и ругань. Наши предки свято соблюдали эту традицию, веря, что семьи, нарушившие запрет, столкнутся с неудачами.

Считается, что на Введение по домам ходит Ведуница, обладающая чудодейственными силами. Она может принимать облик зверей и даже людей, награждать хозяек за их труд и наказывать тех, кто отказывается от домашних обязанностей и хлопот. В связи с этим ко дню праздника хозяйки старались убраться в домах, наткать полотен и приготовить вкусные угощения, чтобы снискать удачу.

Приметы в день праздника

В этот день запрещалось копать из-за того, что земля отдыхает и набирается сил. Тем, кто осмелился нарушить запрет, в будущем году грозили неприятности с урожаем.

По тому, какая погода стояла 4 декабря, определяли характер всей зимы.

По примете с Введения во храм можно было смело заниматься рыбалкой и не бояться ступать на лед.

Снег, выпавший в день праздника, указывал на то, каким будет урожай в новом году. Если он больше не таял, то это было доброй приметой.

Большое количество снега на холмах и пригорках указывало на богатый урожай ягод.

В день праздника деньги в долг не дают, чтобы избежать финансовых трудностей.

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