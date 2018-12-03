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2 декабря в Лос-Анджелесе непобежденный британец Тайсон Фьюри в зрелищном поединке не сумел отобрать пояс чемпиона мира по версии WBC у Деонтея Уайлдера.

"Цыганский король" был лучше своего оппонента практически во всех компонентах. Этот факт подтверждает и статистика. Уайлдер выпускал намного больше ударов, однако точность американца оставила желать лучшего. Из 430 ударов "бронзового бомбардировщика" всего 16,5% (т.е.71) достигли цели, у Фьюри показатель получше - 84/327, что составляет 25,7%.

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