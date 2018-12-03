Оззи Осборну - 70: самые яркие образы легендарного рокера [ Редактировать ]
3 декабря день рождения празднует 70-летие великий и ужасный Оззи Осборн - легендарный рок-музыкант, солист и один из основателей хэви-металл группы Black Sabbath. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хэви-метала".
Оззи Осборн сделал безумие своей фишкой и оказал огромное влияние не только на музыку, но и на всю рок-культуру в целом. В течение всей своей музыкальной карьеры культовый рокер славился безумным поведением на сцене. Отчасти на это влияли его наркотическая и алкогольная зависимости. В частности, таким образом, Осборн скрывал свой страх публичных выступлений, с которым он боролся долгое время.
В честь дня рождения "Принца Тьмы" мы вспомнили самые яркие образы рокера.
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