3 декабря день рождения празднует 70-летие великий и ужасный Оззи Осборн - легендарный рок-музыкант, солист и один из основателей хэви-металл группы Black Sabbath. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хэви-метала".

Оззи Осборн сделал безумие своей фишкой и оказал огромное влияние не только на музыку, но и на всю рок-культуру в целом. В течение всей своей музыкальной карьеры культовый рокер славился безумным поведением на сцене. Отчасти на это влияли его наркотическая и алкогольная зависимости. В частности, таким образом, Осборн скрывал свой страх публичных выступлений, с которым он боролся долгое время.

В честь дня рождения "Принца Тьмы" мы вспомнили самые яркие образы рокера.

Смотрите также как менялась голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.