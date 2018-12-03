В итальянском Неаполе убили украинца (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 декабря, поздно вечером в историческом центре Неаполя во время драки убили 36-летнего гражданина Украины. Об этом сообщает местное издание Il Giornale.
По словам свидетелей, они видели двух мужчин, которые отчаянно дрались. Во время драки один из мужчин вытащил нож и несколько раз ударил противника в горло и грудь. Медики, приехавшие на место трагедии, не смогли его спасти.
Нападавшему удалось скрыться. Конфликт между мужчинами произошел возле клуба, который очень популярен среди иммигрантов, приехавшими в Италию из Восточной Европы. Некоторые издания отмечают, что украинец вступился за девушку, из-за чего и вспыхнула драка. Оба мужчины были пьяными.
Как сообщают местные СМИ, погибший - Юрий Бусуйок, который девять лет проживал в Италии. Известно, что он жил с родителями и работал строителем.
Сейчас итальянская полиция расследует убийство, опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наблюдения.
Ранее сообщали, как мужчина зверски убил пожилую соседку ради дозы.
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