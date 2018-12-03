У Європарламенті обговорили безпекову ситуацію в Азовському морі. Про останнє загострення в районі Керченської протоки на засіданні безпекового комітету відзвітував політичний директор Міністерства закордонних справ Олексій Макеєв. Він зазначив, що російська агресія шкодить економічній ситуації, заморожуючи роботу українських портів. І змушує Київ готуватися до можливої подальшої воєнної агресії.

Окрім того, Олексій Макеєв закликав ЄС посилити санкції проти Росії.

Наразі в ЄС це питання обговорюють. Раніше у Європарламенті вже ухвалили резолюцію, яка визнає дії Росії на Азові неприйнятними.