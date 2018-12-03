Введение во Храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
4 декабря христиане вспоминают, как святые Иаоким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм. Так родители Богородицы исполнили свой обет - обещание посвятить долгожданную дочь Богу.
Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм приходится на начало Рождественского поста.
Считалось что 4 декабря:
- Если в этот день щиплет мороз и светит солнце, то это добрый знак – значит, следующее лето будет теплым и урожайным.
- Если в этот день сильный мороз, то следует ждать мороза до самого Рождества.
- В Введенье мороз - все праздники морозны, тепло - все праздники теплы.
- Если к этому времени уже установились морозы, то говорили:
- Введенье пришло - зиму привело.
- На Введенье - толстое леденье.
- Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили.
- Если с Введенья ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома - будет богатый урожай хлебов.
- А вот если на Введение случалась оттепель, тогда говорили:
- Введенские морозы зимы не ставят.
- Введенье ломает леденье.
- До Введенья если снег выпадет, то растает.
Что нельзя делать в праздник:
- - заключать церковный брак;
- - шить;
- - убирать;
- - стирать;
- - обижаться, злиться, осуждать кого-либо;
- - готовить скоромные блюда - из мяса, молочных продуктов и яиц (до 6 января продолжается Рожлественский пост);
- - в народе говорят, что в этот день лучше не давать в долг.
Также, в этот день запрещается копать землю, так как она отдыхает. В противном случае урожая не будет
В этот день зима окончательно вступает в свои права
На праздник принято ходить в гости. Если первым в дом войдет мужчина - год будет удачным, если женщина - быть беде.
Если на Введение похолодает, то зима будет лютой.
О приметах и традициях на Введение во Храм Пресвятой Богородицы читайте тут.
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