4 декабря христиане вспоминают, как святые Иаоким и Анна привели трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский Храм. Так родители Богородицы исполнили свой обет - обещание посвятить долгожданную дочь Богу.

Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм приходится на начало Рождественского поста.

Считалось что 4 декабря:

Если в этот день щиплет мороз и светит солнце, то это добрый знак – значит, следующее лето будет теплым и урожайным.

Если в этот день сильный мороз, то следует ждать мороза до самого Рождества.

В Введенье мороз - все праздники морозны, тепло - все праздники теплы.

Если к этому времени уже установились морозы, то говорили:

Введенье пришло - зиму привело.

На Введенье - толстое леденье.

Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили.

Если с Введенья ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома - будет богатый урожай хлебов.

А вот если на Введение случалась оттепель, тогда говорили:

Введенские морозы зимы не ставят.

Введенье ломает леденье.

До Введенья если снег выпадет, то растает.

Что нельзя делать в праздник:

- заключать церковный брак;

- шить;

- убирать;

- стирать;

- обижаться, злиться, осуждать кого-либо;

- готовить скоромные блюда - из мяса, молочных продуктов и яиц (до 6 января продолжается Рожлественский пост);

- в народе говорят, что в этот день лучше не давать в долг.

Также, в этот день запрещается копать землю, так как она отдыхает. В противном случае урожая не будет

В этот день зима окончательно вступает в свои права

На праздник принято ходить в гости. Если первым в дом войдет мужчина - год будет удачным, если женщина - быть беде.

Если на Введение похолодает, то зима будет лютой.

О приметах и традициях на Введение во Храм Пресвятой Богородицы читайте тут.