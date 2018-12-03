Українським військовополоненим морякам, яких утримують у "Лефортово", сьогодні привезли передачі. Кожного з українців розмістили у 8-метровій камері, розрахованій на двох арештантів. Поранені моряки, які перебувають у лікарняному ізоляторі "Матросской тишины", вже підіймаються і самостійно пересуваються. Такі останні дані про полонених щойно повідомила омбудсмен Людмила Денісова, з посиланням на свою російську колегу Тетяну Москалькову.

Тема звільнення наших моряків з російського полону стала однією з основних на сьогоднішньому форумі, присвяченому 70-річчю від ухвалення Ген-асамблеєю ООН загальної декларації з прав людини. Докладніше - Ірина Розова.

Саме Москва несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму. Про це заявив Петро Порошенко у своїй промові до учасників форуму. Президент нагадав про тисячі вбитих на сході України, численні випадки викрадень, катувань і пограбувань. Про свавілля окупаційної влади щодо корінного населення Криму, обшуки та незаконні арешти кримських татар. Згадав Глава держави і про ще один свіжий злочин - захоплення Росією українських моряків на Азові.

"Європейський суд з прав людини у відповідь на звернення України безпрецедентно в короткі терміни виніс термінове і важливе рішення. Він зобов'язав Росію надати інформацію щодо захоплення моряків, юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень, медичної допомоги. Наголошую, що то є повна брехня, що вони є кримінальними злочинцями. Згідно Міжнародного права, Женевської конвенції - вони мають статус військовополонених", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

Червоний Хрест також подав запит на відвідування українських моряків, щоб забезпечити їх медичною та правовою допомогою. Та відповіді - немає й досі.

"Права і гідність українських військових для нас є вищою цінністю і за нами в цьому прагненні - весь вільний світ. Переконаний, що у світі не може бути спокою, поки в будь-якому куточку хтось може дозволити зневажати права і гідність іншої людини", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

І ще одне болюче питання - виплата пенсій непереміщених осіб. Дотепер 150 тисяч літніх людей не отримують соцвиплат, бо проживають на непідконтрольних територіях. Омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що відповідальність у цьому питанні повністю несе країна-агресор.

"Відповідає за непідконтрольну територію та держава, яка окупувала територію, вона відповідає на всі ці питання, тому безумовно це Російська Федерація. Але головне питання - це право на життя і воно зараз непокоїть ще більше, ніж два роки тому", - підкреслила Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Людмила Денісова відзначила і особливий статус українських моряків, захоплених у Керченській протоці: вони є військовополоненими. А згідно з Женевською конвенцією, це не дозволяє розглядати їхню справу у звичайному суді, їх не можна тримати в СІЗО і обмінювати на будь-яких злочинців.