Мертва риба і зелена смердюча вода! Так нині виглядає річка Збруч на Тернопільщині - одна з притоки Дністра. Уже багато років її нещадно забруднює місцеве підприємство, зливаючи небезпечні відходи без очищення. Що кажуть екологи і куди дивиться місцева влада?

"Смердить страшно, вода валить, відходи скидають сильно - і от пішла, пішла водичка, шум такий. І от річка, дорогі глядачі".

Нечистоти із цієї труби тут зливають постійно. Сотні тонн течуть просто в річку Збруч.

"Це видно, що воно свіже. Видно, що трішки підмерзло".

Ці стоки - залишки від переробки яблук та промивання обладнання, - кажуть активісти. Їх зливає в річку місцеве підприємство, на якому виготовляють яблучний концентрат. Уже 15 років воно працює в селищі Скала-Подільська. Селяни почали боротьбу з підприємцями три роки тому, після того як у річці стала масового гинути риба.

"Викликали екологію, викликали поліцію, не один рік цією справою займаємось. На даний час - результату немає", - бідкається Ярослав Потурняк, житель селища Скала-Подільська.

"Влітку дуже сильний запах, через це неможливо ні відпочити просто на природі, ну і купатись, звичайно, страшно", - обурена Аліна Червоноока, жителька селища Скала-Подільська.

Чому на підприємстві немає очисних споруд - дізнатися в керівництва ми так і не змогли. На завод нас не пустили. Проте вдалося потрапити на фільтраційні поля. У цих занедбаних резервуарах і зберігаються всі відходи заводу. Їх мали б очищати за сучасною технологією з використанням спеціальних бактерій.

"З одного резервуару перетікає в другий резервуар, свіженьке тепленьке, яке зразу подається на трубу. В річку Збруч стікає", - говорить Ярослав Потурняк, житель селища Скала-Подільська.

Місцева влада проблем зі стоками не бачить. Мовляв, до заводу - жодних претензій.

"В нас і в селищі немає очисних споруд. І дай Бог, щоб в нас ще були такі очисні, як на цьому заводі, і щоб на всіх заводах такі були", - говорить Любов Латишева, заступник селищного голови Скали-Подільської.

Іншої думки екологи - два роки тому в цих стоках виявили каустичну соду - токсичну сполуку, яка спричиняє опіки. Цього року вже двічі проводили заміри. Востаннє показники перевищували норму в десятки разів.

"Вони мають скидати тільки із дозволу інспекції, тобто інспекція повинна відібрати воду, сказати, що вода чиста і підлягає тоді вже скиданню. В даному випадку, вода не чиста і без дозволу інспекції вони її скинули по своїй, можливо, причині", - говорить Святослав Галицький, начальник відділу екологічного контролю Держекоінспекції в Тернопільській області.

За незаконне скидання нечистот у річку, кажуть в еко-інспекції, винних притягнуть до адміністративної відповідальності. Та все, що їм загрожує - це штраф до 750 гривень.