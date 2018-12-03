Петро Порошенко вніс в Раду законопроект про припинення дії договору про дружбу з Росією [ Редактировать ]
Петро Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення дії угоди про дружбу з Росією.
На сайті парламенту документ позначено як невідкладний. Там само - текст і пояснювальна записка.
За словами представника президента в парламенті Ірини Луценко, цей законопроект - відповідь України на численні порушення угоди з боку Росії.
"Президентом запропоновано законопроект, про припинення - не розірвання, не непролонгацію, а припинення дії договору про дружбу і співробітництво з РФ. Це логічний крок після того, як зі сторони РФ в односторонньому порядку, фактично, всі пункти цього договору були порушені, і територіальна цілісність, і поважання прав і свобод громадян і невтручання у внутрішні справи України", - наголосила Ірина луценко, представник президента у Верховній Раді України.
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