Законопроект про припинення діяльності договору про дружбу з Росією

Петро Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення дії угоди про дружбу з Росією.

На сайті парламенту документ позначено як невідкладний. Там само - текст і пояснювальна записка.

За словами представника президента в парламенті Ірини Луценко, цей законопроект - відповідь України на численні порушення угоди з боку Росії.

"Президентом запропоновано законопроект, про припинення - не розірвання, не непролонгацію, а припинення дії договору про дружбу і співробітництво з РФ. Це логічний крок після того, як зі сторони РФ в односторонньому порядку, фактично, всі пункти цього договору були порушені, і територіальна цілісність, і поважання прав і свобод громадян і невтручання у внутрішні справи України", - наголосила Ірина луценко, представник президента у Верховній Раді України.