Бойовики атакували передові позиції під Новомар'їнкою [ Редактировать ]
До подій на сході країни. Під ворожий мінометний обстріл потрапили сьогодні обронці Кримського на Луганщині. У нашому війську - без втрат.
Попередньої доби українські військові на Донбасі зафіксували сім атак противника. Окупанти обстріляли укріплення Об'єднаних сил біля Станиці Луганської, Красногорівки, Тарамчука і Лебединського.
Накривали вогнем з гранатометів і кулеметів.
Наші військові кореспонденти побували на західних околицях Донецька. Яка ситуація у прифронтовій Новомар'їнці - розповість Руслан Смещук.
Побиті хати, окопи та терикони, захоплені ворогом. Сюди дуже рідко приїздять кореспонденти.
Новомарїнка впритул наближена до лінії фронту, і ось такі груди битого шиферу можна побачити майже біля кожної хати. По цих вулицях постійно влучають снаряди та міни бойовиків, місцеві жителі, навіть коли ремонтують дахи після чергового обстрілу - не використовують капітальні матеріали, обходячись пластиковою плівкою. Бо так дешевше.
Попри те, що лінія фронту під боком - тут і досі живуть люди. Просто нема куди тікати від війни.
"Я в кухне живу - он там... С дровами плохо. Раньше нам давали - а тепер я вижу - и у них плохо".
Більшість сусідів Лідія Кондратівни давно виїхала. Вижити їй допомагають українські військові.
"Никуда не могу уехать. Электричество, как стреляют - бывает и нет. Не так что долго… Там хлопци исправляют - тот паренек. И хлопци хату мне - там, да, он - накрыли. - Обращаетесь? - Да", - говорить Лідія Кондратівна, жителька Новомар'їнки.
Армійці кажуть - на цьому плацдармі в бойовиків зараз "зимове загострення".
"Прилетало именно по жилым зонам, по огородам. По нам не попадали - были или перелеты или недолеты".
Ворог застосовує всі наявні калібри.
"Противник применяет тяжелую артиллерию - на дальние посты. Лупит конкретно. У нас пока тихо - мы готовы к нападению. Отпор дадим, в любом случае. - Эскалация наблюдается? - Да", - говорить Леонід, військовослужбовець Збройних сил України.
Нещодавно тут спробувала прорватися група противника. Наші бійці зупинили їх вогнем з великокаліберних кулеметів.
"Противник проривається групою 12 чоловік. В наркотичному стані, тому що вони лишають втрати - потім через 20 хвилин повертаються. Але завдяки нашому озброєнню, ми їх стримуємо. Не дамо їм походити далі".
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