С понедельника, 3 декабря, на полигонах собирают резервистов и военнообязанных. Такое раньше анонсировало Министерство обороны из-за введения военного положения в 10 областях Украины. По всей Украине оперативный резерв первой очереди насчитывает 178 тысяч человек.

Об этом рассказал заместитель председателя Совета резервистов при Генштабе ВСУ Мирослав Гай.

"Призывают далеко не всех, поэтому я вам скажу, что было очень много ребят изумленных и разочарованных из-за того, что их не призвали и не позвонили из военкомата. Хочу успокоить, это нормальные плановые сборы, они происходят как и в бригадах, так и учебных центрах по всей Украине. В бригадах сборы продлятся 15 дней, а в учебных центрах – 20 суток. В тех областях, где введено военное положение, будут происходить собрания территориальной обороны, которые продлятся 10 дней",- объяснил Гай.

По его словам, если вам позвонили из военкомата, то вы уже должны быть на полигоне. Если вам не позвонили, то нужно успокоиться, ведь сейчас конкретная ваша специальность не нужна в той бригаде, к которой вы приписаны.

"Например, я проходил полноценные сборы в сентябре 2018 года, но сейчас моя бригада не призывалась. К слову, не призывают и те бригады, которые выполняют отдельные задания, а потому заняты", - сказал заместитель председателя Совета резервистов при Генштабе ВСУ.

Он сказал, если вы подписали контракт и получили повестку, но не явились, то к вам будут претензии – это уголовная ответственность. Надо понимать, что оперативный резерв – это сознательный выбор. Если вы по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам не смогли прийти на собрание, то вам ничего не угрожает, полиция забирать вас не будет.

"Если будет объявлена ​​мобилизация и военкомат вам даст повестку, то будьте добры – появляйтесь, потому что это серьезные вещи",- отметил военный.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов. Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".